Muzaffarnagar News: रामराज ने दूसरे मैच में मवाना को 36 रन से हराया
Muzaffarnagar News: रामराज की क्रिकेट टीम ने मवाना को 36 रनों से हराकर श्रृंखला का दूसरा मैच जीत लिया। रामराज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए, जिसमें आदित्य का नाबाद 65 रन शामिल था। जवाब में मवाना की टीम 175 रन पर ऑलआउट हो गई। इस जीत के साथ रामराज ने श्रृंखला में बढ़त बना ली है।
Muzaffarnagar News: रामराज रामराज में खेली जा रही 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में रामराज की टीम ने मवाना को 36 रनों से करारी शिकस्त दी।रामराज के मार्डन इंटर कालेज के खेली जा रही तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में मवाना की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रामराज की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जिसमे रामराज की ओर से बल्लेबाजी करते हुए आदित्य ने 65 रन नाबाद,शिवा ने 35 रन,ऋषभ ने 31 रन,विक्की ने 25 रन,विशाल ने 15 रन व परवेज शफी ने 13 रन बनाये।
जबकि मवाना क्रिकेट क्लब की ओर से गेंदबाजी करते हुए आयुष तोमर ने 2 विकेट,निशांत ने 2 विकेट,कुणाल मावी ने 1 विकेट लिया। वही जबाब में खेलते हुए मवाना क्रिकेट क्लब की टीम 19.2 ओवरों में 175 रन पर ही ऑलआउट हो गई। जिसमे मवाना के मुख्य बल्लेबाज कुणाल मावी ने 75 रन,तांशों ने 24 रन,विशांत ने 20 रन,निशांत ने 19 रन बनाये। जबकि रामराज की ओर से गेंदबाजी करते हुए बलविंदर ने 3 विकेट,आदित्य ने 3 विकेट,डॉ. इरशाद ने 1 विकेट,वीरपाल ने 1 विकेट व आकाश शर्मा ने 1 विकेट लिया तथा मैच में मैन ऑफ द मैच आदित्य तथा अंपायर कपिल एवं देवा तथा स्कोचर युग रहे।
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