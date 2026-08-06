Muzaffarnagar News: रामराज ने मवाना को हराकर जीत हासिल की
Muzaffarnagar News: रामराज क्रिकेट क्लब ने अर्पण 11 क्रिकेट क्लब मवाना को 188 रनों के अंतर से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है। रामराज ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 246 रन बनाकर मवाना को 58 रनों पर ऑलआउट कर दिया। परवेज़ ने नाबाद 113 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता।
Muzaffarnagar News: रामराज। मॉडर्न इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर खेली जा रही तीन मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में रामराज क्रिकेट क्लब ने अर्पण 11 क्रिकेट क्लब मवाना को 188 रनों के विशाल अंतर से हराकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मॉडर्न इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर खेली जा रही तीन मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रामराज की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 246 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। रामराज की ओर से मुख्य बल्लेबाजों में परवेज़ ने 113 रन नाबाद, शिवा ने 74 रन, दिशान्त ने 17 रन बनाये जबकि मवाना के अर्पण 11 क्रिकेट क्लब की ओर से गेंदबाज़ी में कुणाल मावी ने 2 विकेट तथा रितिक, अर्पण और सुजल ने 1-1 विकेट प्राप्त किया।
जबाब में 247 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मवाना की टीम 10.4 ओवरों में मात्र 58 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। मवाना की अर्पण 11 क्रिकेट क्लब की ओर से मुख्य बल्लेबाज तनिष्क ने 15 रन, अभिषेक ने 13 रन बनाये। रामराज की ओर से घातक गेंदबाज़ी करते हुए डॉ. इरशाद और विकास शर्मा ने 3-3 विकेट व आदित्य ने 2 विकेट और युग ने 1 विकेट हासिल किया। मैच में मैन ऑफ द मैच परवेज़ (113 रन नाबाद), अंपायर बॉबी और ऋषभ तथा स्कोरर आकाश शर्मा रहे। मैच के दौरान गौतम, दानिश, पप्पू, वीरपाल, काका और गु़ड्डन चौहान उपस्थित रहे।
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