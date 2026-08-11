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Muzaffarnagar News: कांवड़ शिविर में सहयोग करने वाले हुए सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: कस्बे में लाला सुखलाल सनातन धर्म इंटर कॉलेज में पहले पुरकाजी कांवड़ सेवा शिविर का समापन हुआ। इस शिविर में 70 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक श्याम सुंदर दास ने की, जिसमें चेयरमैन जहीर फारूकी ने अच्छे कर्मों का महत्व बताया। सभी सहयोगियों को उनके योगदान के लिए सराहा गया।

Muzaffarnagar News: कांवड़ शिविर में सहयोग करने वाले हुए सम्मानित

Muzaffarnagar News: कस्बे में लाला सुखलाल सनातन धर्म इंटर कॉलेज में लगाए गए पुरकाजी कांवड़ सेवा शिविर ( प्रथम )का सोमवार को समापन हो गया। करीब 70 लोगों को शिविर में सहयोग करने के लिए कमेटी की तरफ से सम्मान पत्र दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लाला सुखलाल सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रंबधक श्याम सुंदर दास, मुख्य अतिथि पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी व विशिष्ट अतिथि मोनू पंवार प्रधान भूराहेडी को बनाया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए चेयरमैन जहीर फारूकी ने कहा कि ऊपर वाला आपसे और हमसे काम ले रहा है हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करना चहिए। इंसान जब दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है उसके साथ सिर्फ उसके कर्म जाते हैं इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए।

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सभी सहयोगियों ने सफल शिविर की बधाइयां दी और चेयरमैन जहीर फारूकी की जमकर प्रशंसा की। अंत में शिविर में सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों सहित नगर पंचायत पुरकाजी के अधिशासी अधिकारी मनीष वर्मा , समर बाबू एवं समस्त सफाई कर्मचारियों को भी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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