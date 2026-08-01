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Muzaffarnagar News: कार्रवाई की मांग को लेकर भाकियू का थाने पर धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में महिला पर फब्ती कसने और उसके पति-देवर पर हमले के मामले में भाकियू कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद, पुलिस ने मामलों में उचित धाराओं में कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ।

Muzaffarnagar News: कार्रवाई की मांग को लेकर भाकियू का थाने पर धरना

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में महिला पर फब्ती कसने व उसके पति, देवर से मारपीट करने में मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज भाकियू कार्यकर्ताओं व पीड़ित परिवार ने नई मंडी कोतवाली परिसर में धरना दिया। क्षेत्र के एक गांव में 23 जुलाई को घर के गेट पर खडी महिला के साथ पडोसी युवक ने फब्ती कसी। महिला ने अपने पति व देवर को इस बात की शिकायत की। पति व देवर ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की। तो आरोपी युवक ने अपने परिजनों के साथ पीड़िता के घर में घुस कर महिला के पति व देवर को हमला कर घायल कर दिया।

इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने चार आरोपियों को रिपोर्ट से संबंधित धाराओं में गिरफ्तार न कर हल्की धारा में चालान किया है तो शुक्रवार को परिजन भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ नई मंडी कोतवाली पहुंचे और धरना देकर बैठ गए। सीओ नई मंडी सुनील कुमार ने पहुंच कर सही धाराओं में कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ।

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