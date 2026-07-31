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Muzaffarnagar News: महिला सफाई कर्मचारी से अभद्रता का आरोप, सफाईकर्मियों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मीरापुर में कुतुबपुर झाल पर एक शिविर में सफाईकर्मी के साथ दो युवकों के अभद्र व्यवहार से नाराज सफाई कर्मचारियों ने थाने में शिकायत पत्र दिया और प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला के साथ गाली-गलौज हुई और अन्य कर्मचारियों के साथ भी अभद्रता की गई।

Muzaffarnagar News: महिला सफाई कर्मचारी से अभद्रता का आरोप, सफाईकर्मियों ने किया प्रदर्शन

Muzaffarnagar News: मीरापुर। कुतुबपुर झाल पर संचालित शिविर में सफाई करने वाली महिला सफाईकर्मी से दो युवकों द्वारा अभद्र व्यवहार करने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने मीरापुर थाने में सामूहिक शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। गुरुवार को बाल्मीकि समाज के दर्जनों महिला व पुरुष हाथ में झाड़ू लेकर मीरापुर थाने पहुंचे तथा थाने में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि शिविर में कार्यरत दो युवकों ने ड्यूटी के दौरान एक महिला सफाई कर्मचारी के साथ गाली-गलौज की तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर अन्य कर्मचारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया।

प्रार्थनापत्र देने के बाद सफाई कर्मचारियों ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिला सफाई कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करना उनकी गरिमा और सम्मान के विरुद्ध है, जिसे वह बर्दाश्त नही करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में शीला, सुमन, संगीता, सुशीला, मुनेश, संजय, प्रवेश, नरेश, नीरज, सीमा, रविन्द्र, मांगेराम, मनोज, शिवकुमार, अरविन्द, राजेन्द्र, चंदर, हरेन्द्र, वेदपाल व बिरजो शामिल रहें।

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