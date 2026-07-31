Muzaffarnagar News: चेयरमैन की पहल पर 5 मिनट में जुटे 7 लाख रुपये, कांवड़ियों के लिए लगेगा विशाल भंडारा
Muzaffarnagar News: पुरकाजी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर व्यापारियों और समाजसेवियों की एक बैठक आयोजित की गई। चेयरमैन जहीर फारूकी ने भंडारे के लिए एक लाख रुपये का योगदान देने की घोषणा की, जिसके तुरंत बाद सात लाख रुपये एकत्रित हो गए। सभी वर्गों से सहयोग की अपील की गई।
Muzaffarnagar News: पुरकाजी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर नगर पंचायत सभागार में व्यापारियों और समाजसेवियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चेयरमैन जहीर फारूकी की पहल पर लाला सुखलाल सनातन धर्म इंटर कॉलेज में कांवड़ियों के लिए विशाल भंडारा लगाने का निर्णय लिया गया। पुरकाजी चेयरमैन ने सबसे पहले एक लाख रुपये सहयोग देने की घोषणा की, जिसके बाद मात्र पांच मिनट में सात लाख रुपये की राशि एकत्र हो गई।कावड़ यात्रा को लेकर चेयरमैन पुरकाजी जहीर फारूकी ने कस्बे के सभी व्यापारियों को बुलाकर उनसे सुझाव मांगे। बैठक में चेयरमैन जहीर फारूकी ने कस्बे के हिंदू-मुस्लिम समाज से मिलकर कांवड़ यात्रा में सेवा कार्य करने का आह्वान किया।
संजय शर्मा ने एक लाख रुपये, जबकि मनीष गोयल, मोनू प्रधान और निखिल गोयल ने 51-51 हजार रुपये देने की घोषणा की। भाजपा के वरिष्ठ नेता भारती खुल्लर ने 31 हजार रुपये सहयोग देने का ऐलान किया। अमित आसाम, दीपक माहेश्वरी, डॉ. महावीर समेत अन्य व्यापारियों ने भी बढ़-चढ़कर सहयोग किया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता भारती खुल्लर, निसार मेम्बर, डॉक्टर मथुरा प्रसाद शर्मा, हरिराम सक्सेना, दारा सिंह सैनी, सुनील गोयल, पप्पू परचून, निर्दोष जैन, श्याम सुंदर, वंश अग्रवाल, निखिल गोयल, अंकुर सिंघल, संजय इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि लोग मौजूद रहे।
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