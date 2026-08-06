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Muzaffarnagar News: नाराज होकर गई युवती 12 घंटे में मथुरा से बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: रामराज पुलिस ने 12 घंटे में एक युवती को मथुरा से सकुशल बरामद किया, जो घर से नाराज होकर चली गई थी। भाई की सूचना पर, पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने तकनीकी सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से जांच शुरू की और युवती को उसके परिवार को सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद किया।

Muzaffarnagar News: नाराज होकर गई युवती 12 घंटे में मथुरा से बरामद

Muzaffarnagar News: रामराज। रामराज पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर घर से नाराज होकर निकली एक युवती को मथुरा से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। रामराज थानाक्षेत्र के गाँव निवासी एक युवक ने अपनी 21 वर्षीय बहन के घर से नाराज होकर चले जाने की सूचना थाना रामराज पर दी थी जिस पर रामराज पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने तुरंत तलाश अभियान शुरू किया तथा महज 12 घंटे में तकनीकी सर्विलांस,सीसीटीवी और मुखबिरों की मदद से युवती को मथुरा के गोविन्दनगर थानाक्षेत्र से सकुशल बरामद कर युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि युवती घर से किसी बात से नाराज होकर चली गई थी। परिजनों ने युवती के सकुशल मिलने पर रामराज पुलिस और मिशन शक्ति टीम का आभार जताया है।

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