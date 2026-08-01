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Muzaffarnagar News: लापता किशोरी बरामद, एक बाल अपचारी सहित दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: रामराज में 28 जुलाई को स्कूल जाने के लिए निकली 13 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने तहरीर पर कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Muzaffarnagar News: लापता किशोरी बरामद, एक बाल अपचारी सहित दो गिरफ्तार

Muzaffarnagar News: रामराज। थाना रामराज क्षेत्र से 28 जुलाई को लापता हुई 13 वर्षीय किशोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामराज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी 28 जुलाई को स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी,लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। किशोरी के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

शुक्रवार को थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह सिरोही के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम पुट्टी इब्राहिमपुर से पहले स्थित नर्सरी के पास कही जाने की फिराक में खड़े बाल अपचारी शिवम निवासी ग्राम राजपुर तिलोरा, थाना जानसठ और मोनू उर्फ सोनू पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम गुढ़ा, थाना हस्तिनापुर,जनपद मेरठ को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया तथा पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

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