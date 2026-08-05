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Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम जुलूस के लिए बनाए गए अलग-अलग कॉरिडोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में पुलिस और प्रशासन ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम के मातमी जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की। मार्ग को दो अलग-अलग कॉरिडोर में विभाजित किया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। कांवड़ियों को कुछ समय के लिए रोका गया, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई।

Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम जुलूस के लिए बनाए गए अलग-अलग कॉरिडोर

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम के मातमी जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को पुलिस और प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की। दोनों धार्मिक आयोजन एक ही मार्ग से गुजरने के कारण पूरे रूट को दो अलग-अलग कॉरिडोर में विभाजित किया।

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मार्ग की व्यवस्था

मार्ग के बीच करीब 10-10 फीट ऊंचे टेंट के पर्दे लगाए गए, ताकि एक ओर से शिवभक्त कांवड़िए अपनी यात्रा जारी रख सकें और दूसरी ओर से शिया समुदाय का चेहल्लुम का मातमी जुलूस शांतिपूर्वक निकल सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य दोनों आयोजनों के दौरान आवागमन और सुरक्षा को सुचारु बनाए रखना रहा। चेहल्लुम हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की याद में मनाया जाने वाला मातमी पर्व है। वहीं श्रावण मास में लाखों शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों आयोजनों के एक साथ होने से प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती रही। पूरे रूट पर भारी पुलिस बल, पीएसी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई।

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निगरानी और व्यवस्थाएँ

ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। अधिकारियों ने संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। पुलिस ने श्रद्धालुओं और जुलूस में शामिल लोगों से प्रशासन का सहयोग करने तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

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चेहल्लुम के दौरान कांवड़ियों को रोका

मुजफ्फरनगर में मंगलवार को शाम के समय निकाले गए चेहल्लुम के दौरान हनुमान चौक पर पर्दे लगाकर बनाए गए कॉरीडोर से एक साथ कांवड़िये व चेहल्लुम का जुलूस चला, जिसे बाद में कांवड़ियों को रोक दिया गया। हनुमान चौक पर जिस समय चेहल्लुम निकाला जा रहा था, उसी दौरान कांवड़िये भारी संख्या में गुजर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने कुछ देर के लिए कांवडियों को हनुमान चौक पर रोक दिया, जिससे भगत सिंह रोड पर कांवड़ियों का जाम लगा गया। हालांकि प्रशासन ने जल्द ही इसे सुचारू करा दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम कब संपन्न हुए?
कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम मंगलवार को संपन्न हुए।
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