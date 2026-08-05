Muzaffarnagar News: पुलिस ने डीजे संचालकों पर कसा शिकंजा, कई का चालान
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। डीजे की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई के मानक निर्धारित किए गए हैं। पुलिस ने कई डीजे संचालकों का चालान किया और कुछ संचालकों ने स्वेच्छा से नियमों का पालन किया।
Muzaffarnagar News: पुरकाजी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सकुशल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने डीजे संचालकों पर सख्ती करता नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा में डीजे की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई व लंबाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा डीजे संचालकों के वाहनों को रोककर उनकी माप (नापतोल) की जा रही है। मानक तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई की जा रही है।जहां एक तरफ झांकियों वाली बड़ी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बन रही है वहीं साथ में चल रहे डीजे संचालकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने कई डीजे संचालकों का भारी चालान किया है।
जोकि जनपद मुजफ्फरनगर में चर्चा का विषय बना हुआ जिससे डीजे संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ डीजे संचालक ने तो स्वयं ही मानकों के अनुसार डीजे को संचालित कर रहे हैं। मंगलवार को भूराहेड़ी बॉर्डर पर कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित सम्पन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने तितावी थाना प्रभारी जयवीर सिंह को तैनात किया है । जयवीर सिंह ने भूराहेड़ी बॉर्डर पर डीजे की नाप तोल कराई है। साथ ही डीजे संचालकों को मानक के अनुसार ही डीजे संचालन के निर्देश दिए हैं।---
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