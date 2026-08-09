Muzaffarnagar News: पुलिस मुठभेड़ में सनकी आशिक हाशिम हुआ घायल

Muzaffarnagar News: पुलिस मुठभेड़ में सनकी आशिक हाशिम हुआ घायल
Muzaffarnagar News: बुढ़ाना के मंदवाडा रोड पर एक पुलिस मुठभेड़ में आशिक हाशिम घायल हुआ। हाशिम ने अपनी प्रेमिका के पति पर गंडासे से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और अवैध असलाह जब्त किया। हाशिम पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके दौरान उसे पैर में गोली लगी।
Muzaffarnagar News: बुढ़ाना के मंदवाडा रोड पर हुई पुलिस मुठभेड़ में सनकी आशिक हाशिम पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाह बरामद किया है। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कस्बा बुढ़ाना के मोहल्ला नई बस्ती में शनिवार की सुबह करीब सात बजे हाशिम पुत्र अनीश अब्बासी ने अपनी प्रेमिका मीना के पति नसीम सैफी उर्फ तालिब निवासी मेरठ पर गंडासे से 17 वार करके उसे गम्भीर रुप से घायल कर दिया था। जिसकी मेरठ मेडिकल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के भाई आकिल ने कोतवाली में पुलिस को तहरीर देकर हासिम व मीना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीम बनाई थी। कोतवाली प्रभारी सुभाष अत्री ने सूचना पर कस्बा इंचार्ज ललित कसाना व पुलिस पार्टी को साथ लेकर हाशिम का घेराव किया, तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से हासिम घायल हो गया।
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