Muzaffarnagar News: मिट्टी से भरी चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को सीज किया
Muzaffarnagar News: पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार ट्रैक्टर-ट्रालियों को पकड़ लिया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को गांव खुड्डा में की गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खनन करते हुए ट्रैक्टर-ट्रालियों को सीज कर दिया। चालक मौके से फरार हो गए हैं।
Muzaffarnagar News: छपार। पुलिस ने अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए मिट्टी से भरी चार ट्रैक्टर-ट्रालियों को पकड़ लिया और उन्हें सीज कर दिया है। थानाध्यक्ष मोहित सहरावत ने बताया कि शुक्रवार को क्षेत्र के गांव खुड्डा में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने छापेमारी कर खनन करते खनन करते चार-ट्रैक्टर-ट्रालियों को पकड़ लिया, जो मिट्टी से भरे हुए है। जबकि चालक वहां से फरार हो गए। पुलिस उन्हें थाने ले आई और एमवी एक्ट के तहत ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को सीज कर दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।