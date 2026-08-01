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Muzaffarnagar News: मिट्टी से भरी चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को सीज किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार ट्रैक्टर-ट्रालियों को पकड़ लिया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को गांव खुड्डा में की गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खनन करते हुए ट्रैक्टर-ट्रालियों को सीज कर दिया। चालक मौके से फरार हो गए हैं।

Muzaffarnagar News: मिट्टी से भरी चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को सीज किया

Muzaffarnagar News: छपार। पुलिस ने अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए मिट्टी से भरी चार ट्रैक्टर-ट्रालियों को पकड़ लिया और उन्हें सीज कर दिया है। थानाध्यक्ष मोहित सहरावत ने बताया कि शुक्रवार को क्षेत्र के गांव खुड्डा में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने छापेमारी कर खनन करते खनन करते चार-ट्रैक्टर-ट्रालियों को पकड़ लिया, जो मिट्टी से भरे हुए है। जबकि चालक वहां से फरार हो गए। पुलिस उन्हें थाने ले आई और एमवी एक्ट के तहत ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को सीज कर दिया है।

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