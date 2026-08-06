Muzaffarnagar News: मोटर चोरी की घटना का खुलासा, तीन गिरफ्तार
Muzaffarnagar News: मंसूरपुर के थाना पुलिस ने 6 घंटे में ट्यूबवेल मोटर चोरी के मामले का खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के सामान, कटे हुए भाग, और औजार बरामद हुए। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
Muzaffarnagar News: मंसूरपुर। थाना मंसूरपुर पुलिस ने 6 घंटे में ट्यूबवैल मोटर चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई मोटर के कटे हुए हिस्से,तांबे का तार,चोरी में प्रयुक्त औजार और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मंगलवार को ग्राम पुरबालियान निवासी सोनू पुत्र लियाकत ने थाना मंसूरपुर में तहरीर देकर बताया था कि उनके खेत में लगी ट्यूबवेल से अज्ञात चोर स्टार्टर व तार चोरी कर ले गए हैं। तहरीर के आधार पर थाना मंसूरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी विपिन कुमार त्यागी के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मंगलवार देर रात्रि निजामपुर चौराहे के पास से तीन आरोपियों शाहनबाज उर्फ़ भूरा पुत्र जलालुद्दीन,साकिब पुत्र मीरहसन उर्फ़ मीरा तथा दिलशाद उर्फ़ दीनू पुत्र नवाब अली, निवासीगण ग्राम पुरबालियान,थाना मंसूरपुर को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने ट्यूबवैल से चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खेत में छिपाया गया चोरी का सामान मोटर का खोल लगभग 35 किलो,कटा हुआ मोटर सामान लगभग 36 किलो,1.250 किलो तांबे का तार, एक प्लास,तार काटने का कटर,एक पेचकस, एक बाइक तथा तीन अवैध चाकू बरामद किया है। थाना प्रभारी विपिन त्यागी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
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