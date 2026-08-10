Muzaffarnagar News: छपार पुलिस ने चार लुटेरे पकड़े, लूट की दो बाइक बरामद

Muzaffarnagar News: छपार। पुलिस ने बाइक लूट के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लूट की दो बाइक व मोबाइल भी बरामद किया है। थानाध्यक्ष मोहित ने बताया कि खतौली के इस्लाम नगर निवासी शादमान को एक स्वीटी माही नाम की लड़की ने सोशल मीडिया पर मैसेज कर मिलने के लिए पानीपत-खटीमा बाइपास मार्ग पर स्थित रेई कट पर मिलने के लिए बुलाया था। गत एक अगस्त को वह अपनी बाइक पर मिलने के लिए वहां पर पहुंच गया। जहां पर उसे लड़की के बजाय बाइक सवार चार युवक पहले से ही खड़े मिले। उन्होंने उससे बाइक, मोबाइल फोन व 2600 रुपये की नगदी छीनकर फरार हो गए थे।

मामले में सात अगस्त को चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ छपार थाने में लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर टीम का गठन किया था। रविवार देर रात में पुलिस ने छपार-रोहाना मार्ग पर चेकिंग के दौरान चार संदिग्ध आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया। जिनकी पहचान वंश निवासी मुहल्ला सुंदरनगर रामपुर तिराहा थाना छपार, नीशूल निवासी गांव सिसौना थाना छपार, निखिल व सूरज निवासी गण गांव रामपुर थाना छपार के रुप में हुई। उनके पास से पुलिस ने लूट की दो बाइक, एक मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियो ने गत एक अगस्त को रेई कट पर शादमान से व पांच अगस्त को मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के बाननगर पुल के पास से बाइक, मोबाइल व तीन हजार रुपये लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। शनिवार रात को वह लूटी गई बाइकों को बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियो का चालान कर दिया है।