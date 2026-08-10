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Muzaffarnagar News: कंपोजिट विद्यालय में चोरी करने वाले दो चोर दबोचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर थाना तितावी पुलिस ने कंपोजिट विद्यालय से खाद्य सामग्री और गैस सिलिंडर चोरी करने वाले दो आरोपियों, सुरज और तुषार, को गिरफ्तार किया है। चार घंटे में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और उनके पास से चोरी किया गया सामान बरामद किया।

Muzaffarnagar News: कंपोजिट विद्यालय में चोरी करने वाले दो चोर दबोचे

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर थाना तितावी पुलिस द्वारा कंपोजिट विद्यालय से खाद्य सामग्री व गैस सिलेन्डर चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से चार कट्टे राशन(गेंहू व चावल), दो गैस सिलैण्डर, दो गैस चूल्हा, एक रेगूलेटर व एक कूकर बरामद किया है।रविवार को थाना तितावी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई ग्राम भमेला स्थित कंपोजिट वद्यिालय के रसोईघर से राशन ,दो सिलेन्डर ,चूल्हा आदि चोरी हो गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तितावी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी। पुलिस ने मात्र चार घण्टे के अन्दर दो चोर सुरज व तुषार निवासीगण गांव भमेला थाना तितावी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस ने चालान कर दिया है।

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