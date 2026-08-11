Muzaffarnagar News: सावन व हरियाली तीज पर स्त्री संचेतना काव्य मंच ने सजाई काव्य गोष्ठी

Muzaffarnagar News: स्त्री संचेतना काव्य मंच के तत्वावधान में निधि शर्मा के निवास पर सावन व हरियाली तीज के उपलक्ष्य में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉ. अ. कीर्तिवर्धन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत निधि शर्मा की सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद अध्यक्ष सुमन प्रभा ने श्रृंगार रस की रचना आज तुम्हें हम साजन सावन कर देंगे प्रस्तुत की। सुनीता सोलंकी ने देशभक्ति से लबरेज फौजी को देश पसंद है, इन्दू राठी ने हर की पौड़ी से जल लेकर कांवड़िया आया, लक्ष्मी डबराल ने मत पूछो हम कौन रहे, इतिहास स्वयं बतलायेगा और निधि शर्मा ने मिल कर भी ना बात हुई ये कैसी मुलाकात हुई सुनाकर श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया।