Muzaffarnagar News: सावन व हरियाली तीज पर स्त्री संचेतना काव्य मंच ने सजाई काव्य गोष्ठी
Muzaffarnagar News: स्त्री संचेतना काव्य मंच ने निधि शर्मा के निवास पर सावन और हरियाली तीज के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी आयोजित की। डॉ. अ. कीर्तिवर्धन विशेष अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। विभिन्न कवियों ने भावनात्मक रचनाएँ प्रस्तुत कीं और अंत में डॉ. कीर्तिवर्धन का जन्मदिन मनाया गया।
Muzaffarnagar News: स्त्री संचेतना काव्य मंच के तत्वावधान में निधि शर्मा के निवास पर सावन व हरियाली तीज के उपलक्ष्य में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉ. अ. कीर्तिवर्धन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत निधि शर्मा की सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद अध्यक्ष सुमन प्रभा ने श्रृंगार रस की रचना आज तुम्हें हम साजन सावन कर देंगे प्रस्तुत की। सुनीता सोलंकी ने देशभक्ति से लबरेज फौजी को देश पसंद है, इन्दू राठी ने हर की पौड़ी से जल लेकर कांवड़िया आया, लक्ष्मी डबराल ने मत पूछो हम कौन रहे, इतिहास स्वयं बतलायेगा और निधि शर्मा ने मिल कर भी ना बात हुई ये कैसी मुलाकात हुई सुनाकर श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया।
अंत में विशिष्ट अतिथि डा. अ. कीर्तिवर्धन ने रंग बिरंगे वस्त्र पहन कर, चलो चलो सखी झूला झूले रचना पढ़कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान मंच की सचिव निधि शर्मा ने डा. कीर्तिवर्धन के जन्मदिवस पर उन्हें उपहार भेंट कर सम्मानित किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।