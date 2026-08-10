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Muzaffarnagar News: माता-पिता के सम्मान में नंदी पर सवार भोले की मूर्ति लेकर निकले शिवभक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: पुरकाजी हरिद्वार से गंगाजल लेकर बागपत के ग्राम बोडा के रोहतास और मुकेश गुर्जर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। भगवान शिव की नंदी पर सवार प्रतिमा की स्थापना मंदिर में की जाएगी। रोहतास ने माता-पिता के सम्मान में यह यात्रा की है। 11 अगस्त को गंगाजल कांधला के शिव मंदिर में चढ़ाया जाएगा।

Muzaffarnagar News: माता-पिता के सम्मान में नंदी पर सवार भोले की मूर्ति लेकर निकले शिवभक्त

Muzaffarnagar News: पुरकाजी हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर ग्राम बोडा, जिला बागपत के रोहतास गुर्जर और मुकेश गुर्जर विशेष कांवड़ के साथ अपने गांव के लिए रवाना हुए हैं। कांवड़ में नंदी पर सवार भगवान शिव की प्रतिमा रखी गई है। गांव पहुंचने पर मंदिर में इस प्रतिमा की विधि-विधान से स्थापना की जाएगी।रोहतास गुर्जर ने बताया कि वह अपने माता-पिता से बेहद प्रेम करते हैं और उनकी सेवा व सम्मान के लिए यह कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव बोडा में मंदिर का निर्माण कराया गया है, जहां भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा 11 अगस्त को कांधला के निकट ग्राम गंगेरू स्थित शिव मंदिर में गंगाजल चढ़ाया जाएगा।

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इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहेंगे।

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