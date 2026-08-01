Muzaffarnagar News: ऑनलाइन शॉपिंग में ग्राइंडर की जगह निकली फेस क्रीम
Muzaffarnagar News: मीरापुर के एक युवक ने ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उसने 1,199 रुपये का ग्राइंडर मंगाया, लेकिन पार्सल में 99 रुपये की फेस क्रीम निकली। युवक ने डिलीवरी कर्मी और कंपनी की हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Muzaffarnagar News: मीरापुर। कस्बे के एक युवक ने ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। युवक ने ई-कॉमर्स वेबसाइट से 1,199 रुपये का ग्राइंडर मंगाया था, लेकिन पार्सल खोलने पर उसमें ग्राइंडर के बजाय करीब 99 रुपये कीमत की फेस क्रीम निकली। मीरापुर के मोहल्ला कोटला निवासी सावेज पुत्र इस्लामुद्दीन थाने में तहरीर देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले ऑनलाइन ग्राइंडर का ऑर्डर कर भुगतान भी ऑनलाइन कर दिया था। डिलीवरी मिलने के बाद जब उन्होंने पार्सल खोला तो उसमें ऑर्डर किया गया सामान नहीं था बल्कि उसके स्थान पर 99 रुपये की फेस क्रीम निकली। युवक ने तत्काल डिलीवरी कर्मी से इसकी शिकायत की, लेकिन उसने इस संबंध में कोई जानकारी होने से इंकार कर दिया।पीड़ित
सावेज का कहना है कि उन्होंने कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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