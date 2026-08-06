Muzaffarnagar News: अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का प्राथमिक कांवड़ चिकित्सा शिविर संपन्न

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। मीनाक्षी चौक स्थित कोल्ड स्टोरेज कंपाउंड परिसर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित एकदिवसीय प्राथमिक कांवड़ चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। शिविर की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने की। जबकि नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। पूर्व विधायक अशोक कंसल, संजय मित्तल, श्रीमोहन तायल और विजय शुक्ला विशिष्ट अतिथि रहे। शिविर में सिंगल नर्सिंग होम के डॉ. निखिल धीमान और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम ने शिवभक्तों को बुखार, उल्टी-दस्त और छालों का प्राथमिक उपचार एवं दवाई दी। संयोजक कुलवंत संगल (काकन) ने कांवड़ियों की मरहम-पट्टी कर विशेष सहयोग दिया।इस अवसर पर पधारे अवनीश मोहन तायल, वेद प्रकाश मंगल, विश्वदीप गोयल, अमरीश गोयल, अरुण गोयल, विजेंद्र गोयल, ललित अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, विजय गुप्ता, सतीश मित्तल, संजीव अग्रवाल, प्रमोद गोयल, राजीव गोयल, आशुतोष शर्मा, होतीलाल शर्मा, अनिल गोपाल गर्ग, कीमती लाल, जैन, लोकेश चंद्रा, राकेश गर्ग्र श्रीनिवास सिंघल आदि उपस्थित रहे।