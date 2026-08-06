Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का प्राथमिक कांवड़ चिकित्सा शिविर संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में मीनाक्षी चौक पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा एकदिवसीय प्राथमिक कांवड़ चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता सुरेंद्र अग्रवाल ने की, जिसमें स्थानीय डॉक्टरों ने शिवभक्तों को बुखार, उल्टी-दस्त और छालों का प्राथमिक उपचार प्रदान किया। इस मौके पर कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया।

Muzaffarnagar News: अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का प्राथमिक कांवड़ चिकित्सा शिविर संपन्न

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। मीनाक्षी चौक स्थित कोल्ड स्टोरेज कंपाउंड परिसर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित एकदिवसीय प्राथमिक कांवड़ चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। शिविर की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने की। जबकि नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। पूर्व विधायक अशोक कंसल, संजय मित्तल, श्रीमोहन तायल और विजय शुक्ला विशिष्ट अतिथि रहे। शिविर में सिंगल नर्सिंग होम के डॉ. निखिल धीमान और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम ने शिवभक्तों को बुखार, उल्टी-दस्त और छालों का प्राथमिक उपचार एवं दवाई दी। संयोजक कुलवंत संगल (काकन) ने कांवड़ियों की मरहम-पट्टी कर विशेष सहयोग दिया।इस अवसर पर पधारे अवनीश मोहन तायल, वेद प्रकाश मंगल, विश्वदीप गोयल, अमरीश गोयल, अरुण गोयल, विजेंद्र गोयल, ललित अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, विजय गुप्ता, सतीश मित्तल, संजीव अग्रवाल, प्रमोद गोयल, राजीव गोयल, आशुतोष शर्मा, होतीलाल शर्मा, अनिल गोपाल गर्ग, कीमती लाल, जैन, लोकेश चंद्रा, राकेश गर्ग्र श्रीनिवास सिंघल आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: कांवड़ सेवा शिविरों का भव्य शुभारंभ

अंत में विनोद संगल जिला अध्यक्ष ने सभी का हृदय से धन्यवाद किया।

ये भी पढ़ें:विश्व हिंदू परिषद का कांवड़ सेवा शिविर शुरू
ये भी पढ़ें:शिविर में 15 सौ से अधिक शिवभक्तों को मिली चिकित्सा सुविधा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarnagar Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।