Muzaffarnagar News: चरथावल सीएचसी की स्टाफ नर्स पर गिरी गाज
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक स्टाफ नर्स का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। सीएमओ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नर्स को सीएचसी से हटाकर सिसौली स्थानांतरित कर दिया है। परिजनों से ₹5,100 की मांग की गई थी, जिसमें से ₹2,100 लेते समय वीडियो बनाया गया। जांच जारी है।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में तैनात एक स्टाफ नर्स का कथित रूप से रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएमओ डा. सुनील तेवतिया ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित स्टाफ नर्स को सीएचसी से हटाकर सिसौली स्थानांतरित कर दिया है। मामला कुटेसरा गांव की एक महिला के प्रसव से जुड़ा है, जहां परिजनों से ₹5,100 मांगे गए थे। ₹2,100 लेते समय परिजनों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सीएमओ ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दो चिकित्सकों की टीम गठित की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर कड़ी विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में इसी सीएचसी की एक अन्य नर्स को रिश्वत के मामले में निलंबित किया जा चुका है।
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