Muzaffarnagar News: लावारिश मरीजों के लिए जिला अस्पताल में बनेगा अलग वार्ड

Muzaffarnagar News: जिला अस्पताल प्रशासन ने लावारिस मरीजों के लिए एक अलग वार्ड बनाने का निर्णय लिया है। इससे सामान्य वार्डों में अव्यवस्था कम होगी और अन्य मरीजों की देखभाल में सुधार होगा। अस्पताल में संक्रमण फैलने की संभावनाओं को रोकने के लिए वेंटिलेशन और सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा।

Muzaffarnagar News: जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और मरीजों की सहूलियत के लिए अस्पताल प्रशासन ने ठोस कदम उठाया है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले या पुलिस व सामाजिक संस्थाओं द्वारा लाए जाने वाले लावारिस मरीजों के लिए अब एक अलग और विशेष वार्ड का निर्माण किए जाने पर सहमति बनी है।

लावारिस मरीजों के लिए अलग वार्ड इस संबंध में जिला अस्पताल के सीएमएस ने एडी हेल्थ के माध्ययम से महानिदेशक स्वास्थ्य को एक औपचारिक पत्र लिखकर भेजने की कार्ययोजना तैयार की है, ताकि बजट की मंजूरी मिलने पर कार्य किया जा सके। जिला अस्पताल प्रशासन को लंबे समय से सामान्य वार्डों में अव्यवस्था की शिकायतें मिल रही थीं। वर्तमान व्यवस्था के तहत अस्पताल में कोई अलग वार्ड न होने के कारण, लावारिस मरीजों को सामान्य वार्ड में ही एक छोटा सा पार्टीशन लगाकर भर्ती कर दिया जाता था। कई बार इन मरीजों की सही से देखभाल न होने या लंबे समय से नहाने व साफ-सफाई न मिलने के कारण वार्ड में भीषण दुर्गंध फैल जाती थी। इससे वहां भर्ती अन्य मरीजों, उनके तीमारदारों और ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। संक्रमण फैलने का खतरा भी लगातार बना रहता था।

नए वार्ड की विशेषताएं इन्हीं दिक्कतों और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सीएमएस ने अलग वार्ड बनाने का फैसला किया है। अपने स्टाफ से चर्चा कर प्रस्तावित योजना के अनुसार इस नए वार्ड में लावारिस मरीजों की देखरेख के लिए अलग से सफाई कर्मचारी और स्टाफ तैनात किए जाएंगे। वार्ड में वेंटिलेशन और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाएगा ताकि मुख्य अस्पताल परिसर में संक्रमण न फैले। अधिकारियों का कहना है कि डीजी हेल्थ से बजट और हरी झंडी मिलते ही वार्ड के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे अस्पताल की आंतरिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

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लावारिश मरीजों को सामान्य वार्ड में भर्ती किया जाता है। कई मरीज मानसिक रूप से बीमार भी होते है, जिस कारण दुर्गंध और गदंगी फैलने से अन्य मरीज व स्टाफ परेशान रहता है। हमारा प्रयास है कि लावारिस मरीजों के लिए नियमों के तहत अलग से वार्ड बन जाए, ताकि उनकी वजह से अन्य मरीज परेशान न हो। मुख्यालय को पत्र लिखने की तैयारी चल रही है।

- डा. संजय कुमार वर्मा, सीएमएस, जिला चिकित्सालय