Muzaffarnagar News: मनीष भाटिया बने मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसो. के जिलाध्यक्ष
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। मनीष भाटिया को अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया। संगठन के सदस्यों में उत्साह देखा गया। नई कार्यकारिणी कर्मचारियों के हितों की रक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगी।
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसोसिएशन की जनपद इकाई की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया बुधवार को संपन्न हो गई। स्थानीय स्तर पर आयोजित चुनाव में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण माहौल के बीच सर्वसम्मति से नई टीम का चुनाव किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया। चुनावी प्रक्रिया के दौरान सर्वसम्मति से मनीष भाटिया को जनपदीय अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। इसके साथ ही कार्यकारिणी में शैली को उपाध्यक्ष, राहुल पाल को सचिव, विजय कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष तथा प्रियांशु पाल को ऑडिटर पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। नई कार्यकारिणी की घोषणा होते ही संगठन के सदस्यों और साथी विभागीय कर्मचारियों में भारी उत्साह देखा गया।
सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर कर्मचारियों ने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी संगठन की एकजुटता बनाए रखते हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ काम करेगी। इस दौरान प्रधानाचार्य रणवीर सिंह, आशीष द्विवेदी, एश्वर्या आदि मौजूद रहे।--
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