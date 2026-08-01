Muzaffarnagar News: भूख हड़ताल पर बैठे सपा नेत्री मोनिका सिंह और समर्थक

Muzaffarnagar News: भूख हड़ताल पर बैठे सपा नेत्री मोनिका सिंह और समर्थक
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर की सपा नेत्री मोनिका सिंह और उनके पति युधिष्ठिर ने डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाया है। दोनों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है, और न्याय मिलने तक भूख हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। सपा नेत्री मोनिका सिंह व उसके पति युधिष्ठिर के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर दंपति ने डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। धरने पर उनके साथ समर्थक भी मौजूद हैं। भूख हड़ताल पर बैठी डॉ. मोनिका सिंह ने पुलिस-प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। 21 जुलाई की देर रात जंतर मंतर पर हुए छात्राओं के साथ मारपीट को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने महावीर चौक पर धरना दिया था। इसी दौरान एक युवक ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, तो सपा नेत्री मोनिका सिंह व उनके पति युधिष्ठिर ने उक्त युवक के साथ मारपीट कर दी थी, जिसे लेकर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने युधिष्ठिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शुक्रवार को डीएम कार्यालय पर डॉ. मोनिका सिंह व युधिष्ठिर ने अनिश्चितकाली भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। पुलिस ने केवल एक पक्षीय कार्रवाई की है।
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