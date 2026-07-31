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Muzaffarnagar News: इंवेस्टीचर सेरेमनी में विद्यार्थियों ने ली अपने पद की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर पीआर पब्लिक स्कूल में इन्वेस्टीचर सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सेवा-भाव का विकास करना था। समारोह में स्कूल प्रबंधन समिति ने दीप प्रज्ज्वलित किया और नव-निर्वाचित सदस्यों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ।

Muzaffarnagar News: इंवेस्टीचर सेरेमनी में विद्यार्थियों ने ली अपने पद की शपथ

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर पीआर पब्लिक स्कूल में इन्वेस्टीचर सेरेमनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व, आत्मविश्वास तथा सेवा-भाव का विकास करना था। समारोह का शुभारंभ स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया।विद्यालय के प्रबंधक अशोक सिंघल और प्रधानाचार्य अनघ सिंघल ने छात्र परिषद के नव-निर्वाचित सदस्यों को बैज एवं सैशे पहना कर सम्मानित किया। इसके उपरांत विद्यालय कप्तान, उपकप्तान, हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन तथा विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों ने पूरी ईमानदारी, अनुशासन, समर्पण और निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की सामूहिक शपथ ली। शपथ ग्रहण करने वाले कक्षा 9 से 12 के छात्र-छात्राओं में हेड बॉय नमन सिंघल, हेड गर्ल रितिका, डिप्टी हेड गर्ल आर्या कौशिक, डिप्टी हेड ब्वॉय ओम प्रताप सिंह, क्राफ्ट क्लब सेक्रेटरी नैना सूजी व आरुष रोहल, मीडिया क्लब सेक्रेटरी जानवी चौधरी व आतिश पाल, कल्चरल क्लब सेक्रेटरी मन्नत हसीजा व नैंसी पाल शामिल रहे।

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इसके अलावा आर्ट क्लब सेक्रेटरी अंशिका धीमान व खुशी चौधरी, स्पीच क्लब सेक्रेटरी स्नेहा बहरा व निकुंज, डिबेट क्लब सेक्रेटरी राधिका शर्मा व वैष्णवी सिंघल, स्पोर्ट्स क्लब सेक्रेटरी अनुभव सिंघल व वाइस कैप्टन सर्व ने पदभार संभाला। वहीं हाउस कैप्टन्स में नोवा हाउस से अक्षरा गर्ग (कैप्टन) व खुशी पाल (वाइस कैप्टन), सेज हाउस से स्नेहा पांडे व राधिका, अपेक्स हाउस से कनिका शर्मा व सौम्या उपाध्याय तथा जील हाउस से रौनक मित्तल व कार्तिक चौहान को जिम्मेदारी दी गई। कक्षा 6 से 8 के छात्र-छात्राओं में आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब से अरसी व केशव, कल्चरल क्लब से वैभवी व ईशानी, डिबेट्स क्लब से रावि व उत्कर्ष तथा स्पोर्ट्स कैप्टन आरव कौशिक व अंशिका धीमान को चुना। जूनियर वर्ग के हाउसेस में अपेक्स हाउस से शिवांश गर्ग व वंश धीमान, जील हाउस से धैर्य भारद्वाज व कनक, नोवा हाउस से अथर्व गोयल व आराध्या शर्मा तथा सेज हाउस से अवनी शर्मा व शौर्य मलिक को पदाधिकारी मनोनीत किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी नव-निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय गान किया। इस दौरान दिव्या शर्मा, प्रवीण कुमार, शंकर शर्मा, अनुपम सैनी, राखी पाल, चेतना मल्हन, प्रियांशी राजपूत आदि का सहयोग रहा।

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