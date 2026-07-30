Muzaffarnagar News: शिव चौक पर एटीएस व आरएएफ के साथ मुस्तैद रही पुलिस, कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा का कड़ा पहरा
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर पुलिस कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सतर्क मोड में है। एसएसपी ने सहयोगियों के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं का स्वागत किया। पुलिस ने कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा बढ़ाई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बुधवार को एसएसपी के नेतृत्व में एसपी सिटी अमृत जैन, एटीएस और आरआरएफ के जवानों के साथ शिव चौक से अटल चौक तक पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने कांवड़ मार्गों का बारीकी से जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहकर जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। पैदल मार्च के दौरान एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने शिवभक्त कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी यात्रा और सुविधाओं की जानकारी ली। एसएसपी एवं एसपी सिटी ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया, जिससे कांवड़ियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर मौजूद सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण करते हुए संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए वर्दीधारी पुलिस के साथ-साथ एटीएस, आरआरएफ और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिकता है तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार है।
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