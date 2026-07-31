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Muzaffarnagar News: मुठभेड़ में छह अंतरजनपदीय चोर पकड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय चोर गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया। दो बदमाश घायल हुए हैं और पुलिस ने विभिन्न चोरी के उपकरण और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। आरोपियों में से एक पर 47 विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं।

Muzaffarnagar News: मुठभेड़ में छह अंतरजनपदीय चोर पकड़े

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर शाहपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर्जनपदीय शातिर चोर गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। गैंग ने कुछ समय पूर्व हरसौली स्थित बैंक में चोरी का प्रयास किया था। इसके साथ काकड़ा विद्युत लाइन को चोरी किया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से एक छोटा हाथी, चोरी किया 9 कुंतल विद्युत तार व अवैध शस्त्र बरामद किए है।

पुलिस की जानकारी

पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता करते हुए एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक ने बताया कि 11 जुलाई को हरसौली स्थित बैंक के प्रबंधक ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि चोरों ने बैंक में सेंध लगाते हुए दीवार की क्षतिग्रस्त कर दी। उन्होंने कैश सेफ को हथौड़े से तोड़ने का प्रयास किया। वही काकड़ा में विद्युत लाइन चोरी के संबंध में थाने पर तहरीर दी थी। पुलिस ने दोनों वारदातों को खोलने के लिए दो टीमों का गठन किया था। देर रात शाहपुर पुलिस दिनकपुर से काकड़ा वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी।

मुठभेड़ का विवरण

पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की कार्रवाई अरविंद निवासी गांव बिराल थाना बुढ़ाना व पारुल निवासी गांव हरसौली थाना शाहपुर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने ईंख के खेत में छिपे उनके साथी मोहित निवासी बिराल, मनीश निवासी गांव धनायन थाना शाहपुर, रईस निवासी व ताज मलिक निवासी बेहटाहाजीपुर थाना अंकुर, गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से छोटा हाथी, 9 कुंतल विद्युत तार, दो तमंचे व चोरी के उपकरण बरामद किए है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी अरविंद पर चोरी व अन्य अपराधों के 47 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का चालान कर दिया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुजफ्फरनगर में कितने शातिर चोर गिरफ्तार हुए?
मुजफ्फरनगर में छह शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं।
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