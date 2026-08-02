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Muzaffarnagar News: पालिका ने 21 किलोमीटर कांवड़ मार्ग को सफाई के लिए चार सेक्टर में बांटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के लिए नगर पालिका ने तैयारी कर ली है। 21 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग को 4 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। सफाई के लिए 530 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनकी निगरानी नगर स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई निरीक्षकों द्वारा की जाएगी।

Muzaffarnagar News: पालिका ने 21 किलोमीटर कांवड़ मार्ग को सफाई के लिए चार सेक्टर में बांटा

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर नगर पालिका ने लगभग सभी तैयारी पूर्ण कर ली है। कांवड़ मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर पालिका ने करीब 21 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग को चार सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि पूरे मार्ग पर लगातार सफाई व्यवस्था बनी रहे।

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यह है व्यवस्था

नगर पालिका ने कांवड़ मार्ग की सफाई के लिए करीब 530 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। वहीं सफाई कार्य की निगरानी और समन्वय के लिए 55 सफाई नायकों को विभिन्न प्रमुख प्वाइंटों पर तैनात किया गया है। सभी सफाई कर्मियों की ड्यूटी तीन पालियों में लगाई गई है। पहली पाली सुबह 6 से दोपहर 2 बजे, द्वितीय पाली दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे और तृतीय पाली में रात्रि 10 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगी। पूरी व्यवस्था की निगरानी नगर स्वास्थ्य अधिकारी अन्नू चौधरी, मुख्य सफाई निरीक्षक योगेश कुमार और दो सफाई निरीक्षकों की देखरेख में होगी। अधिकारी नियमित रूप से विभिन्न सेक्टरों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लेंगे और जरूरत के अनुसार दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

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कांवड़ मार्ग की दूरी किलोमीटर में

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- कांवड़ मार्ग की लंबाई : 21 किलोमीटर

- सफाई को बनाए गए सेक्टर : 4

- तैनात सफाई कर्मचारी : करीब 530

- सफाई नायक : 55

- ड्यूटी व्यवस्था : तीन पालियों में

- निगरानी : नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सफाई अधिकारी एवं दो सफाई निरीक्षक

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- शिव चौक से लेकर मदीना चौक तक: 2 किलोमीटर

- मदीना चौक से बझेडी अंडरपास तक: 1.5 किलो मीटर

- श्रीराम पॉलीटेक्निक कॉलेज से रामपुर तिराहे तक: 1.5 किलोमीटर

- श्रीराम पॉलीटेक्निक कॉलेज से अस्पताल तिराहे तक- 3.3 किलोमीटर

- शिव चौक से वहलना चौक तक: 5 किलोमीटर

- वहलना चौक से बाईपास तक: 700 मीटर

- बुढ़ाना मोड से बुढ़ाना बाईपास तक: 2.4 किलोमीटर

- पीनना बाईपास से शिव चौक तक: 5.5 किलोमीटर

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के लिए सफाई कर्मचारियों की कितनी संख्या तैनात की गई है?
नगर पालिका ने कांवड़ मार्ग की सफाई के लिए करीब 530 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
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