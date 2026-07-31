Muzaffarnagar News: शिवचौक समेत कई संवेदनशील स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल समाप्त कराने के लिए पुलिस व प्रशासन पूरी तरह तैयार हैं। संवेदनशील स्थानों पर पैरामिलिट्री बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी यात्रा की लगातार निगरानी कर रहे हैं। अलग-अलग स्थानों पर मुख्य नियंत्रण कक्ष से निगरानी की जा रही है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को सकुशल कराने का पुलिस व प्रशासनिक अमले के लिए बड़ी चुनौती है। जनपद प्रशासन कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुरी तरह तैयार है। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस को चिन्हित स्थानों पर तैनात किया गया है, जबकि संवेदनशील स्थानों की कमान पैरामिलिट्री फोर्स के हाथ में सौंपी गयी है। एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी कांवड़ यात्रा को लेकर पल पल की खबर ले रहे है।श्रावण मास के शुरु होते ही जनपद में शिवभक्तों का आगमन बढ़ गया है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस टीम को तैनात कर दिया है। बाहर से आये फोर्स को भी अलग अलग स्थानों पर तैनात किया है।
मुख्य कंट्रोल रुम व बनाए गए अस्थाई कंट्रोल रुम के जरिए मार्ग पर निगरानी की जा रही है। एटीएस की टीम को संवेदनशील स्थान पर तैनात होकर निगरानी कर रही है। हालांकि समय समय पर एटीएस की टीम कांवड़ मार्ग पर गश्त करती है। शिवचौक, मिनाक्षी चौक, अस्पताल तिराहे, रामपुर तिराहे समेत कई स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया है। ताकि कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की घटना को अंजाम ने दे सके। एलआईयू की टीम बम निरोधक दस्ते व एएसचैक टीम के साथ चेकिंग अभियान में जुटी हुई है। कांवड़ यात्रा के नोडल अधिकारी एसपी सिटी अमृत जैन कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर पुलिस ड्यूटी को चैक करने के साथ पुलिस को सर्तकता से ड्यूटी करने के निर्देश दे रहे है।
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