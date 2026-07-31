Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा की निगरानी को पालिका ने बनाई विशेष पांच टीमें
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए नगर पालिका ने व्यापक तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इस संबंध में विशेष टीमों का गठन किया गया है जो कांवड़ मार्ग पर सफाई, पेयजल और अन्य सुविधाओं की निगरानी करेंगी। सभी टीमों को अपने-अपने क्षेत्र की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से नगर पालिका ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी करते हुए कांवड़ मार्ग पर सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की निगरानी के लिए पांच विशेष टीमों का गठन किया है। सभी टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्रा अवधि के दौरान पूरी सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए है。
कांवड़ यात्रा की जिम्मेदारी
नगर पालिका ने रेलवे अंडर पास से कच्ची सड़क मदीना चौक तथा अहिल्याबाई चौक होते हुए शिव चौक तक की जिम्मेदारी टीम प्रभारी जेई निर्माण कपिल कुमार को दी है। उनकी टीम में नितिन, नदीम खान, भूपेन्द्र कुमार को शामिल किया है। शिव चौक से शामली रोड व बुढ़ाना मोड होते हुए बुढ़ाना बाईपास तक की जिम्मेदारी टीम प्रभारी राजस्व निरीक्षक अमरजीत को दी गई। उनकी टीम में मनीष कुमार, रईस, संजय शर्मा को तैनात किया है। शिव चौक से मीनाक्षी चौक व मेरठ रोड पर सुजडू चुंगी, वहलना चौक तक की जिम्मेदारी टीम प्रभारी राजस्व निरीक्षक अमित कुमार को दी गई। उनकी टीम में प्रवीण कुमार, इकबाल, वाजिद को तैनात किया गया है। रूडकी चुंगी से सहारनपुर बस स्टेंड होते हुए अहिल्याबाई चौक तक की जिम्मेदारी टीम प्रभारी JE जलकल धर्मवीर सिंह को दी गई है। उनकी टीम में अमित गोस्वामी, रिहान और विनोद द्वितीय को तैनात किया गया है। शिव चौक से झांसी की रानी होते हुए टाउन हाल तक की जिम्मेदारी JE जलकल जितेन्द्र कुमार को दी गई है। उनकी टीम में शोभित कुमार, शाने आलम और दिलशाद को तैनात किया गया है।
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कांवड यात्रा में इस तरह से काम करेंगी पालिका की टीमें
नगर पालिका की टीमों को कांवड़ मार्ग पर नियमित निरीक्षण करने, सफाई व्यवस्था बनाए रखने, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जलभराव, स्ट्रीट लाइट, शौचालय एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या मिलने पर उसका तत्काल समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कांवड़ यात्रा से संबंधित सामान्य प्रश्न
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