Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा की निगरानी को पालिका ने बनाई विशेष पांच टीमें

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से नगर पालिका ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी करते हुए कांवड़ मार्ग पर सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की निगरानी के लिए पांच विशेष टीमों का गठन किया है। सभी टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्रा अवधि के दौरान पूरी सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए है।

कांवड यात्रा में जिम्मेदारियां

नगर पालिका ने रेलवे अंडर पास से कच्ची सड़क मदीना चौक तथा अहिल्याबाई चौक होते हुए शिव चौक तक की जिम्मेदारी टीम प्रभारी जेई निर्माण कपिल कुमार को दी है। उनकी टीम में नितिन, नदीम खान, भूपेन्द्र कुमार को शामिल किया है। शिव चौक से शामली रोड व बुढ़ाना मोड होते हुए बुढ़ाना बाईपास तक की जिम्मेदारी टीम प्रभारी राजस्व निरीक्षक अमरजीत को दी गई। उनकी टीम में मनीष कुमार, रईस, संजय शर्मा को तैनात किया है। शिव चौक से मीनाक्षी चौक व मेरठ रोड पर सुजडू चुंगी, वहलना चौक तक की जिम्मेदारी टीम प्रभारी राजस्व निरीक्षक अमित कुमार को दी गई। उनकी टीम में प्रवीण कुमार, इकबाल, वाजिद को तैनात किया गया है। रूडकी चुंगी से सहारनपुर बस स्टेंड होते हुए अहिल्याबाई चौक तक की जिम्मेदारी टीम प्रभारी जेई जलकल धर्मवीर सिंह को दी गई है। उनकी टीम में अमित गोस्वामी, रिहान और विनोद द्वितीय को तैनात किया गया है। शिव चौक से झांसी की रानी होते हुए टाउन हाल तक की जिम्मेदारी जेई जलकल जितेन्द्र कुमार को दी गई है। उनकी टीम में शोभित कुमार, शाने आलम और दिलशाद को तैनात किया गया है।