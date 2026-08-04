Muzaffarnagar News: महत्वपूर्ण.. कांवड़ सेवा शिविर में दो कांवड़ियों के बीच मारपीट, पुलिस ने कराया समझौता कांवड़ सेवा शिविर में दो कांवड़ियों के बीच मारपीट, पुलिस ने कराया समझौता
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान मीनाक्षी चौक पर दो कांवड़ियों के बीच मामूली विवाद के बाद मारपीट हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों पक्षों को समझाया और उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्टों के चलते अफवाहें फैलीं, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि कोई गंभीर स्थिति नहीं थी।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के दौरान शहर के मीनाक्षी चौक स्थित एक कांवड़ सेवा शिविर में दो कांवड़ियों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराकर समझाइश दी। इसके बाद दोनों कांवड़ियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। घटना के दौरान कोई गंभीर चोट या बड़ी अप्रिय स्थिति सामने नहीं आई।घटना के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मोबाइल चोरी को लेकर भ्रामक पोस्ट और संदेश प्रसारित करने शुरू कर दिए, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि मौके पर ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया।
पुलिस का कहना है कि केवल दो कांवड़ियों के बीच आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी, जिसे तत्काल शांत करा दिया गया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। मीनाक्षी चौक पर दो कांवड़ियों के बीच हुए मामूली विवाद को पुलिस ने तत्काल सुलझा दिया और दोनों को शांतिपूर्वक रवाना कर दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मोबाइल चोरी की जो बातें प्रसारित की जा रही हैं, वे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। एसएसपी ने लोगों से अपील की कि किसी भी सूचना को सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें। भ्रामक या झूठी खबरें प्रसारित कर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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