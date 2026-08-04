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Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कोर कमेटी की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा-2026 की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए जिला प्रशासन की बैठक विकास भवन सभागार में हुई। प्रभारी मंत्री ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं आदि की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को व्यवस्थाओं की सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया।

Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कोर कमेटी की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा-2026 की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए जिला प्रशासन समन्वय समिति (कोर कमेटी) की एक बैठक विकास भवन सभागार में हुई। बैठक में जनपद के प्रभारी मंत्री डा. सोमेन्द्र तोमर तोमर ने जहां तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की।

कांवड़ यात्रा की सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए समीक्षा

बैठक के दौरान कांवड़ यात्रा-2026 के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, डायवर्जन प्लान, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं, साफ-सफाई, कंट्रोल रूम संचालन, आपदा प्रबंधन तथा विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय सहित अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे तथा प्रत्येक व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जाए। बैठक उपरांत प्रभारी मंत्री डा. सोमेन्द्र तोमर द्वारा कांवड़ मार्ग तथा शिव चौक स्थित एकीकृत कंट्रोल रूम का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए ताकि कांवड़ यात्रा का संचालन सुरक्षित, व्यवस्थित एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराया जा सके।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में उप्र में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरपाल निर्वाल, डीएम उमेश मिश्रा, एसएसपी संजय कुमार वर्मा सहित जनपद के प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक प्रारंभ होने से पूर्व गार्द द्वारा जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र प्रभार डा. सोमेन्द्र तोमर को सलामी दी गई।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा-2026 की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ?
बैठक विकास भवन सभागार में हुई।
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