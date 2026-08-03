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Muzaffarnagar News: कांवड़ मार्ग पर पथ प्रकाश की व्यवस्था खराब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग पर नगर पालिका की पथ प्रकाश व्यवस्था बहुत खराब है। ठेके पर लगाई गई लाइटें बंद और कम रोशनी वाली हैं, जिससे शिव भक्तों को रात में अंधेरे से गुजरना पड़ रहा है। नगर पालिका इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है, जिससे भक्तों को परेशानी हो रही है।

Muzaffarnagar News: कांवड़ मार्ग पर पथ प्रकाश की व्यवस्था खराब

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग पर इस बार नगर पालिका की पथ प्रकाश व्यवस्था काफी खराब नजर आ रही है। नगर पालिका के द्वारा ठेके पर लगाई गई अस्थाई लाइटों की रोशनी कहीं पर कम है तो कहीं पर लाइटें पूरी तरह से बंद पड़ी है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिव भक्तों को रात्रि में कांवड़ मार्ग पर अंधेरे से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस ओर नगर पालिका प्रशासन को कोई विशेष ध्यान नहीं है। रुड़की रोड, कंपनी बाग, मेरठ रोड से लेकर वहलना चौक तक कई स्थानों पर लगी अस्थाई लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय मार्ग पर अंधेरा छाया रहता है। उधर, शिव चौक पर भी लाइटें बंद रही। ऐसे में शिव भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।

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नगर पालिका द्वारा खर्च किए गए धन की जानकारी

नगर पालिका प्रशासन करीब 21 किलोमीटर कांवड़ मार्ग को रोशन करने के लिए लगभग 20.8 लाख रुपये की धनराशि खर्च कर रहा है। इस धनराशि से नगर पालिका के द्वारा ठेके पर कांवड़ मार्ग पर रोशनी के लिए अस्थाई लाइटों की व्यवस्था कराई गई है। इस बार नगर पालिका की यह व्यवस्था परवान नहीं चढ़ पा रही है। रात्रि में बावनदारा से रुड़की रोड और कंपनी बाग मेरठ रोड से वहलना चौक तक अस्थाई लाइटें रात्रि में बंद रही है। उक्त मार्ग पर केवल स्थाई स्ट्रीट लाइट और हाईमास्क लाइटें ही चल रही थी। कांवड़ मार्ग पर लगी स्थाई स्ट्रीट लाइटें काफी दूरी पर लगी हुई है। जिस कारण नगर पालिका ने रोशनी के लिए अस्थाई लाइटों की व्यवस्था कराई है, लेकिन यह व्यवस्था खराब बनी हुई है। रात्रि में लाइटें बंद होने के कारण शिव भक्तों को अंधेरे का सामना करना पड़ा है। उधर, रात्रि में शिव चौक पर भी काफी देर तक लाइटें बंद रही है।

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ठेकेदार को निर्देश

इस संबंध में ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। रात्रि में स्वयं कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करते हुए लाइटों को सहीं कराया जाएगा। कांवड़ मार्ग को रोशन करने के लिए कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाम होते ही लाइटें जलाने के निर्देश दिए है।

-जितेन्द्र सैनी, प्रभारी पथ प्रकाश

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ मार्ग पर लाइटें बंद क्यों थीं?
कांवड़ मार्ग पर ठेके पर लगाई गई अस्थाई लाइटों की रोशनी कहीं पर कम है तो कहीं पर लाइटें पूरी तरह से बंद पड़ी है।
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