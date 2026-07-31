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Muzaffarnagar News: प्रभारी मंत्री डॉ. सोमेंद्र ने कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा

By Diwakar Jha
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कांवड़ यात्रा-2026 की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिव भक्तों का स्वागत करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

Muzaffarnagar News: प्रभारी मंत्री डॉ. सोमेंद्र ने कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर प्रदेश सरकार के जनपद प्रभारी मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने बुधवार को मुजफ्फरनगर पहुंचकर कांवड़ यात्रा-2026 की तैयारियों का व्यापक निरीक्षण किया।

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यात्रा की तैयारी का निरीक्षण

उन्होंने शिव चौक पर पहुंच कर हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों के ऊपर पुष्पवर्षा भी की है। प्रभारी मंत्री ने कांवड़ यात्रा, जिला प्रशासन समन्वय समिति कोर कमेटी व विकास कार्यों को लेकर विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांवड यात्रा के दौरान शिव भक्तों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसका तत्काल प्रभाव से समाधान किया पाए। इस दौरान कोई अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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बैठक में दिशा निर्देश

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजनैतिक पेंशन सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश सरकार / जनपद के प्रभारी मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए है। प्रभारी मंत्री को डीएम उमेश मिश्रा ने कावड़ यात्रा 2026 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जनपद में की जिला प्रशासन द्वारा कि गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा द्वारा 26 में पर्यवेक्षक, सुपर जोनल, जोनल, सब जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। कांवड़ यात्रा 2026 की सभी संबंधित विभागो द्वारा तैयारी पूर्ण कि जा चुकी है। एसएसपी ने बताया कि संजय कुमार वर्मा ने कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा कि गई व्यवस्थाओं तथा पुलिस फोर्स की लगी ड्यूटी से अवगत कराया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, नगर पालिका, जिला पंचायत राज अधिकारी,ए एम ए जिला पंचायत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, तथा संबंधित अधिकारी गणों को निर्देशित करते हुए कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखें तथा प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों से जनपद मुजफ्फरनगर में आने वाले कावड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारिया में कोई कमी न रहने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संपूर्ण कांवड़ मार्ग को विभिन्न जोन और सेक्टरों में विभाजित कर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती रहे ।

सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी

कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी

प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर तथा प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के मुख्य दिनों में भारी वाहनों और सामान्य यातायात के लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू रहे। स्थानीय नागरिकों को असुविधा न हो अतिरिक्त बल की तैनाती की जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों और कावड़ पटरी/ मार्ग पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाए तथा किसी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट डालता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित जाए ।

अवैध कट और सड़क व्यवस्था

अवैध कट को रखा जाए बंद

उन्होंने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि काबड़ मार्गों की सभी सड़क गड्ढा मुक्त रहें तथा अवैध कट भी बंद रह। कांवड़ मार्गों पर सभी सीसीटीवी कैमरे हाई-मास्क लाइटे संचालित रहे तथा कावड़ मार्गो एवं शिवरो का समय समय पर टीमो द्वारा निरीक्षण करने के निदेश दिए। उन्होंने बिजली विभाग को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि कावड़ मार्गों पर स्थापित चिन्हित शिविरों में लगे विधुत प्वाइंटो को निरंतर चेक किया जाए, साथ ही, पूरे मार्ग पर हाई-मास्ट लाइटों और स्ट्रीट लाइटों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की सुनिश्चित कि जाए ताकि रात के समय पर्याप्त रोशनी रहे।

प्रश्नोत्तर

कांवड़ यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किसने किया?
कांवड़ यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण डॉ. सोमेंद्र तोमर ने किया।
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Diwakar Jha

लेखक के बारे में

Diwakar Jha

दिवाकर झा पिछले 25 वर्षों से पश्चिमी उप्र के विभिन्न जिलों में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ यूनिट से सम्बद्ध जनपद मुजफ्फरनगर में बतौर ब्यूरो चीफ के पद पर काम कर रहे हैं। जनपद से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जनसमस्याओं, स्थानीय राजनीति और विकास से जुड़े विषयों पर उनकी खबरें पाठकों के बीच विशेष पहचान रखती है।

परिचय एवं अनुभव
दिवाकर झा प्रिंट मीडिया में एक सक्रिय एवं अनुभवी पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। दिवाकर झा ने अपने पत्रकारिता जीवन में जनपद स्तर की खबरों को प्रमुखता से उठाया है। प्रशासनिक गतिविधियों, स्थानीय राजनीति, सामाजिक सरोकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, जन समस्याओं, विकास कार्यों एवं राजनीतिक गतिविधियों को दिवाकर झा ने अपनी खबरों के माध्यम से सामने रखा है।

करियर का सफर
दिवाकर झा ने अपने कॅरियर की शुरुआत मेरठ में वर्ष 2000 में कुबेर टाइम्स से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। बाद में 2000 के अंत में दैनिक जागरण के साथ जुड़े। वर्ष 2011 में बिजनौर जनपद में दैनिक जनवाणी समाचार पत्र से जुड़े। वर्ष 2016 में मेरठ में दैनिक जनवाणी में बतौर सिटी चीफ काम करने का मौका मिला। वर्ष 2018 अगस्त में हिन्दुस्तान से जुड़े और बागपत, शामली में ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम किया। वर्तमान में दिवाकर झा मुजफ्फरनगर में बतौर ब्यूरो चीफ काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए (मध्यकालीन भारतीय इतिहास), बीएड (शिक्षा शास्त्र) और हिंदी पत्रकारिता में पत्रकारिता में डिप्लोमा।

कॅरियर लक्ष्य
स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग, जनसमस्याओं और विकास कार्यों पर आधारित खबरें, सामाजिक मुद्दों और जनआंदोलनों की कवरेज और आम नागरिकों की आवाज को प्रभावी मंच प्रदान करना है।

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