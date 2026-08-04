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Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा में अनुपस्थित आठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा ने कांवड़ यात्रा के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है। निरीक्षण के दौरान आठ अधिकारी ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए 2 दिन का समय दिया है।

Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा में अनुपस्थित आठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर डीएम उमेश मिश्रा ने कांवड़ यात्रा का जायजा लेते हुए अधिकारियों की ड्यूटी को परखा है। इस दौरान डीएम को जिला कृषि अधिकारी, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी समेत आठ अधिकारी कांवड़ ड्यूटी में अनुपस्थित मिले हैं। डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इन आठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। वहीं स्पष्टीकरण भी मांगा है।कांवड़ यात्रा के दौरान विनोद कुमार डाबरा, प्राविधिक सहायक, ग्रुप-सी कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी , कमलेश बाबू खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड पुरकाजी, धर्मेंद्र कुमार सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, तरुण कुमार प्राविधिक सहायक ग्रुप सी भूमि संरक्षण अधिकारी, राहुल सिंह तेवतिया जिला कृषि अधिकारी, ओम हरि उपाध्याय जिला पूर्ति अधिकारी, अभिनव राज प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, संजय सिसोदिया जिला गन्ना अधिकारी, संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी दिए गए निर्धारित स्थानों पर लगाई गई थी जो निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए।

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डीएम ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशैली से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप शासन की मुख्य प्राथमिकता वाले कांवड़ यात्रा-2026 जैसे कार्यों में रूचि नहीं ले रहे है। जोकि उच्चाधिकारियो के आदेशों की घोर अवहेलना एवं आपकी लापरवाही का द्योतक है। उन्होंने कहा कि आपकी तैनाती क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था की ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के निमित्त आप अपना लिखित स्पष्टीकरण 02 दिवस के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। यदि आपका स्पष्टीकरण समयान्तर्गत प्राप्त नहीं होता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किए जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

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