Muzaffarnagar News: 3 से 7 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन सतर्क
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में 3 से 7 अगस्त के बीच भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। सभी एसडीएम को तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं और राहत शिविरों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। नागरिकों को जोखिम क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर मौसम विभाग द्वारा 3 से 7 अगस्त के बीच भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने सभी एसडीएम को तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश जारी किए हैं।राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और आपदा राहत बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां राहत शिविरों को तत्काल संचालित करने योग्य रखने के आदेश दिए गए हैं। गांव स्तर पर ग्राम प्रधानों और आपदा प्रबंधन समितियों को सक्रिय कर दिया है। प्रशासन ने नागरिकों से जलभराव वाले स्थानों, नालों और नदियों के पास न जाने की अपील की है।
किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24गुना7 कंट्रोल रूम सक्रिय है। नागरिक मदद के लिए 9412210080 या टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं।
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