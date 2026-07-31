Muzaffarnagar News: कंपनी बाग से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कराए चार पेड़

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर मेरठ रोड स्थित कंपनी बाग में फिर से हरे भरे पेड़ों को काटने का मामला प्रकाश में आया है। जबकि नगर पालिका इन चारों पेड़ों को कंपनी बाग में दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने का दावा कर रही है। नगर पालिका के द्वारा नोएडा से टीम और मशीन को बुलाकर तीन अमरूद और एक बेलपत्र के पेड़ को शिफ्ट किया है। इस कार्य के लिए नगर पालिका ने करीब 1.50 लाख रुपये खर्च किए हैं।

पेड़ों की कटाई

कंपनी बाग में सीएनडीएस के द्वारा सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। नवंबर 2025 में कंपनी बाग में बिना अनुमति के लिए हरे भरे पेड़ों को काट दिया था। अब फिर से कंपनी बाग में चार हरे भरे पेड़ों को काटने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि कंपनी बाग में तीन अमरूद के पेड़ों को काट दिया गया है। इसके लिए कोई अनुमति भी नहीं लगी गई है। उधर नगर पालिका प्रशासन पेड़ों को काटने की बात से साफ इंकार कर रहा है। पालिका प्रशासन का दावा है कि तीन अमरूद और एक बेल पत्र के पेड़ को कंपनी बाग में दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इस कार्य के लिए नोएडा से विशेष टीम को बुलाया गया था। टीम ने मशीन के द्वारा पेड़ों को तकनीकी तरिके से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है।