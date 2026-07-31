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Muzaffarnagar News: पालिका की टीम ने पुलिस के साथ कांवड़ मार्ग को कराया अतिक्रमण मुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में शिवभक्तों के लिए कांवड़ मार्ग पर नगर पालिका ने पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने मार्गों से ठेलों और व्यापारी सामान हटवाया, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। प्रशासन ने भविष्य में भी निगरानी और कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया।

Muzaffarnagar News: पालिका की टीम ने पुलिस के साथ कांवड़ मार्ग को कराया अतिक्रमण मुक्त

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर शिवभक्तों को कांवड़ मार्ग पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए नगर पालिका की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ कांवड़ मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीम ने अभियान को चलाते हुए कांवड़ मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराया। वहीं स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ भगत सिंह रोड से शामली रोड तक अतिक्रमण हटवाया। सड़कों पर खड़े फल, सब्जी आदि के ठेलों को सड़क से पीछे कराया है। वहीं दुकानदारों के सामान को हटवाया गया।

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टीम ने शिव चौक से मीनाक्षी चौक, मेरठ रोड, कच्ची सड़क से मदीना चौक, रुड़की रोड आदि स्थानों पर अतिक्रमण को हटवाया। कई दुकानदारों ने प्रशासन की अपील पर स्वयं ही अपना सामान हटा लिया, जबकि कुछ स्थानों पर नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया है। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान इन मार्गों से लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। ऐसे में सड़क पर किया गया अतिक्रमण यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया गया है। पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर नियमानुसार चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने बताया कि कांवड़ यात्रा की अवधि तक प्रमुख मार्गों पर नियमित निगरानी रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी अभियान जारी रहेगा।

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