Muzaffarnagar News: संपूर्ण समाधान दिवस में 92 शिकायतों में से सिर्फ 14 का हुआ निस्तारण

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जनपद में सम्पूर्ण समाधान दिवस में 92 शिकायतें आईं, जिनमें से 14 का मौके पर निस्तारण हुआ। डीएम ने अधिकारियों को एक सप्ताह में शेष शिकायतों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर साफ-सफाई के आदेश भी दिए गए।

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जनपद की चारों तहसील सदर, बुढ़ाना, खतौली व जानसठ में संपूर्ण समाधान दिवस में 92 शिकायतें आई, जिनमें से सिर्फ 14 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

सदर तहसील की गतिविधियाँ मुजफ्फरनगर सदर तहसील में डीएम उमेश मिश्रा एवं एसएसपी संजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस में समाज कल्याण, बिजली, राजस्व, पुलिस और विकास से संबंधित 34 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से चार का मौके पर निस्तारण किया गया। डीएम ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से शेष शिकायतों का निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कांवड़ मार्गों की साफ-सफाई, जलभराव मुक्ति, सड़कों के गड्ढा-मुक्त करने तथा सरकारी भूमि से तत्काल अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश जारी किए । इस अवसर पर एसडीएम सदर, सीएमओ, पुलिस क्षेत्राधिकार नगर एवं मंडी, जिला बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक श्रमायुकत, डीडी कृषि, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी, अधिकारी, सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

खतौली में जनसमस्याएँ खतौली। एसडीएम ललित कुमार मिश्रा ने जनसमस्याओं को सुना। कुल 19 शिकायतें आई, जिनमें से तीन का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया।

बुढ़ाना की शिकायतें बुढ़ाना। सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 19 शिकायतें आई। जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। इस मौके पर एसडीएम सत्येंद्र कुमार, सीओ गजेंद्र पाल सिंह, तहसीलदार महेंद्र सिंह व नायाब तहसीलदार अमन कुमार भी मौजूद रहे।

जानसठ का समाधान दिवस जानसठ। तहसील के सभागार में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम रश्मि लाम्बा ने जनता की शिकायतों को सुना। संपूर्ण समाधान दिवस में 20 शिकायत दर्ज की गई, जिनमें से दो शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। इस दौरान तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता, नायब तहसीलदार अजय कुमार, ईओ नीलम पांडेय, बीडीओ विशाखा, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्नेह निर्वाल आदि अधिकारी उपस्थित रहे।