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Muzaffarnagar News: मॉकड्रिल : एक भोला गंगनहर में गिर गया है,उसको बचाओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: खतौली में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपी सिटी अमृत जैन ने अलकनंदा पुल पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। बिना सूचना एक पुतला गंगनहर में फेंका गया, जिसे तुरंत एनडीआरएफ टीम ने बचाया। यह कार्रवाई विभिन्न एजेंसियों की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को परखने के लिए की गई थी।

Muzaffarnagar News: मॉकड्रिल : एक भोला गंगनहर में गिर गया है,उसको बचाओ

Muzaffarnagar News: खतौली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार को एसपी सिटी अमृत जैन ने गंग नहर स्थित अलकनंदा पुल पर सुरक्षा व्यवस्था की अचानक मॉक ड्रिल कराई। इस दौरान उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के एक पुतले को पुल से गंगनहर में फेंक दिया और वायरलेस सेट पर सूचना प्रसारित कराया कि एक भोला गंग नहर में गिर गया है, उसे तुरंत बचाओ। वायरलेस पर सूचना प्रसारित होते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम चंद सेकंड में घटनास्थल पर पहुंच गई और मोटर बोट के जरिए गंग नहर में उतरकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया।

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टीम ने कुछ ही देर में नहर में पड़े पुतले को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और राहत एवं बचाव कार्य की अपनी तत्परता का प्रदर्शन किया। एसपी सिटी ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न एजेंसियों की आपातकालीन प्रतिक्रिया परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी घटना से निपटने के लिए पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सतर्कता से कार्य करने तथा किसी भी सूचना पर कार्रवाई करने को कहा। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी चौधरी रूपाली राय, कोतवाल दिनेश बघेल सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सफल मॉक ड्रिल के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए।

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