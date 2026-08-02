Muzaffarnagar News: नाबालिग लड़की लापता, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका

Muzaffarnagar News: खतौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने नाबलिग लड़की के लापता होने पर अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि लड़की को गांव निवासी एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर गायब किया है। दी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।गांव गदनपुरा निवासी एक युवक ने बताया कि दो दिन पूर्व अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था। आधी रात के बाद आख खुली तो नाबालिग लड़की घर से गायब थी। काफी देर तक लड़की की तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। सुबह ग्रामीणों को लड़की के गायब होने का पता चला तो गांव निवासी एक युवक ने बताया कि शाम को दो लड़के जंगल में घूम रहे थे।