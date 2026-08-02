Muzaffarnagar News: नाबालिग लड़की लापता, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका
Muzaffarnagar News: खतौली के एक गांव में, एक युवक ने नाबालिग लड़की के लापता होने पर पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि लड़की को एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर गायब किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग मान रही है।
Muzaffarnagar News: खतौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने नाबलिग लड़की के लापता होने पर अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि लड़की को गांव निवासी एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर गायब किया है। दी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।गांव गदनपुरा निवासी एक युवक ने बताया कि दो दिन पूर्व अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था। आधी रात के बाद आख खुली तो नाबालिग लड़की घर से गायब थी। काफी देर तक लड़की की तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। सुबह ग्रामीणों को लड़की के गायब होने का पता चला तो गांव निवासी एक युवक ने बताया कि शाम को दो लड़के जंगल में घूम रहे थे।
जो लोग जंगल में दिखे थे उनका घर में आना जाना भी था। युवक की बात सुनकर लड़की के पिता ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायती पत्र दिया। जिस पर पुलिस ने अनुज पुत्र विनोद निवासी अमरोली उर्फ बडा गांव फलावदा मेरठ और अनित उर्फ छोटू पुत्र महेन्द्र निवासी गांव गदनपुरा के विरूद्ध केस दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग का बता रही है।
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