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Muzaffarnagar News: डीएम-एसएसपी ने किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मीरापुर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने मीरापुर पहुंचकर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था, कांवड़ियों की सुरक्षा और अन्य प्रबंधों की समीक्षा की।

Muzaffarnagar News: डीएम-एसएसपी ने किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण

Muzaffarnagar News: मीरापुर कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार दोपहर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने मीरापुर पहुंचकर कांवड़ मार्ग निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।मंगलवार की दोपहर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा व एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौभे मीरापुर के मोंटी तिराहे पर पहुंचे,इस दौरान उन्होंने लागू रूट डायवर्जन व्यवस्था, कांवड़ मार्ग, सुरक्षा प्रबंध तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यातायात संचालन, कांवड़ियों की सुरक्षा और सुचारु आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।इस

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दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने अधीनस्थों व ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने तथा कांवड़ियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान सीओ ऋषिका सिंह,इंस्पेक्टर राजीव कुमार शर्मा समेत कई प्रशासनिक व पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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