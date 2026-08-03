Muzaffarnagar News: ग्रामीणों के कोतूहल का केन्द्र बनी कांवड़

Muzaffarnagar News: छपार। युवा मित्र मंडल दिल्ली की छठवीं विशाल कांवड़ यात्रा रविवार को कस्बा बरला पहुंची। दिल्ली के रामा पार्क रोड से आए 30 शिवभक्तों का यह जत्था हरिद्वार से 28 जुलाई को जल उठाकर गंतव्य के लिए रवाना हुआ था। कांवड़ यात्रा क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच विशेष आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बनी रही। इस कांवड़ यात्रा का मुख्य आकर्षण एक भव्य रथ है, जिसे शिवभक्त खुद खींचकर आगे बढ़ा रहे हैं। रथ पर भगवान भोलेनाथ की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है, जिनकी जटाओं से मां गंगा की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही रथ में एक दिव्य शिव दरबार सजाया गया है, जबकि दरबार के ठीक पीछे मां काली का विकराल और भव्य रूप दर्शाया गया है।