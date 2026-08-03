Muzaffarnagar News: ग्रामीणों के कोतूहल का केन्द्र बनी कांवड़
Muzaffarnagar News: युवा मित्र मंडल दिल्ली की छठवीं विशाल कांवड़ यात्रा रविवार को बरला पहुंची। 30 शिवभक्तों ने हरिद्वार से जल लेकर यात्रा की। रथ पर भगवान भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा और मां काली का दर्शनीय रूप सजाया गया था। ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। यह यात्रा क्षेत्र में खास आकर्षण का केंद्र बनी रही।
Muzaffarnagar News: छपार। युवा मित्र मंडल दिल्ली की छठवीं विशाल कांवड़ यात्रा रविवार को कस्बा बरला पहुंची। दिल्ली के रामा पार्क रोड से आए 30 शिवभक्तों का यह जत्था हरिद्वार से 28 जुलाई को जल उठाकर गंतव्य के लिए रवाना हुआ था। कांवड़ यात्रा क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच विशेष आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बनी रही। इस कांवड़ यात्रा का मुख्य आकर्षण एक भव्य रथ है, जिसे शिवभक्त खुद खींचकर आगे बढ़ा रहे हैं। रथ पर भगवान भोलेनाथ की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है, जिनकी जटाओं से मां गंगा की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही रथ में एक दिव्य शिव दरबार सजाया गया है, जबकि दरबार के ठीक पीछे मां काली का विकराल और भव्य रूप दर्शाया गया है।
यात्रा के मुख्य सेवादार बिल्ला, तुषार, अजय और राहुल गुप्ता ने बताया कि मंडल की ओर से यह छठवीं विशाल कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। जगह-जगह ग्रामीणों और राहगीरों ने पुष्पवर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया और भोलेनाथ के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया।
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