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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर : शिवालयों में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने को उमड़े शिवभक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की शिवरात्री पर सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही भक्तों ने भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। शहर के शिव चौक पर विशेष भीड़ रही, जहां भक्तों ने विभिन्न सामग्री से भगवान शिव की पूजा की।

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर : शिवालयों में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने को उमड़े शिवभक्त

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। श्रावण मास की शिवरात्री पर जनपद के सभी शिवालयों में भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने व पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का सुबह सवेरे से ही तांता लगा रहा। शहर के हृदय स्थल शिव चौक पर अर्द्धरात्री से ही भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने में जुट गए थे। मंगलवार को शिव चौक पर सुबह सवेरे से जलाभिषेक करने वालों की लाइन लगी रही। यहां पर पुलिसकर्मी व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। इसके अलावा गांधी कालोनी के अनन्तेश्वर महादेव मंदिर, अंसारी रोड स्थित बोहरो के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही।

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शहर के सभी शिवालयो में महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने पंहुचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की।शिव भक्तों ने भगवान शिव पर फल-फूल, मिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, घी, दूध, शक्कर, शहद, दही आदि से स्नान करते हुए भगवान शिव को मनाया और आरती करते हुए पूजा अर्चना की। डाक कांवडिये शिव चौक की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते रहे।

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