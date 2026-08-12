Muzaffarnagar News: सिद्धपीठ फिरोजपुर शिव मंदिर में हजारों शिवभक्तों ने जलाभिषेक किया

Muzaffarnagar News: रामराज क्षेत्र के सैफपुर-फिरोजपुर में स्थित महाभारत कालीन सिद्धपीठ शिव मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर रात्रि से ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारे लग गई। फिरोजपुर शिव मन्दिर में शिवभक्तों व हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए कांवड़ियों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक व विधि विधान से अपने आराध्य करते हुए शिवलिंग पर पीले फूल, धतूरा, भांग, फल, फूल, दूध आदि भोग लगाते हुए जलाभिषेक किया। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की पूजा अर्चना के दौरान मंदिर में हर हर महादेव, बम बम भोले तथा ओम नमः शिवाय के जयकारों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बना रहा।वही श्रद्धालुओं की सुविधा व मेरठ पौड़ी राजमार्ग पर रुक-रुक कर लग रहे जाम को खुलवाकर यातायात सुचारू रखने के लिए समिति सदस्य व पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।