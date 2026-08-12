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Muzaffarnagar News: शिव चौक पर डाक कांवडियों से पुलिस ने जब्त किए फरसे- डंडे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: कांवड यात्रा के अंतिम चरण में शिवचौक पर डाक कांवडियों की भारी भीड़ देखने को मिली। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कांवडियों के हाथों से डंडे और फरसे जब्त किए। कुछ कांवडिए बाइकों से भागने में सफल रहे, जबकि शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व तैयारी की वजह से एक अप्रिय घटना से बचा लिया।

Muzaffarnagar News: शिव चौक पर डाक कांवडियों से पुलिस ने जब्त किए फरसे- डंडे

Muzaffarnagar News: कांवड यात्रा के अंतिम चरण में सडकों पर डाक कांवडियों का सैलाब सडकों पर नजर आ रहा है। दोपहर के समय शिवचौक पर हाथों में लाठी-डंडे व फरसे लेकर पहंुचकर कांवडियों से पुलिस ने डंडे व फरसे जब्त कर लिए है। पुलिस की यह कार्रवाई लगभग आधा घंटे तक चली। शहर कोतवाली पुलिस ने दर्जनों डंडे व फरसे बरामद किए हैं। मंगलवार को दोपहर के समय कुछ डाक कांवडियों के हाथों में लाठी-डंडे व फरसे देखकर शहर कोतवाली पुलिस चौकन्नी हो गयी। शिवचौक पर पुलिस ने ऐसे कांवडियों को रोक लिया जो हाथों में डंडे व फरसे लेकर बाइकों पर दौड रहे थे।

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पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से कांवडियों के हाथों से डंडे व फरसे छीनकर जब्त कर लिए। हालांकि कुछ कांवडिए बाइकों को दौडाकर पुलिस को चकमा देकर निकल गए। डाक कांवडियों की मंगलवार को दोपहर के समय संख्या अधिक थी। इसी कारण पुलिस को मुस्तैदी से तैनात किया गया था। ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए। पुलिस की कार्रवाई में दोपहर के समय कांवडियों से दर्जनों डंडे व कुछ फरसे जब्त कर लिए गए थे। शहर कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार शर्मा का कहना कि सुरक्षा के लिहाज से फरसे व डंडे लेकर चल रहे कांवडियों से फरसे व डंडे जब्त किए गए हैं।

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