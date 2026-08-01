Muzaffarnagar News: संतों की कथा श्रवण से शांति की प्राप्ति होती है : आचार्य होती लाल
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के नुमाइश कैंप स्थित श्री दुर्गा मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा के पांचवे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथाव्यास आचार्य पं. होती लाल शर्मा ने कहा कि संतों की कथा सुनने से अहंकार का नाश होता है और भक्ति में शांति मिलती है। आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चल रहा है।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। नुमाइश कैंप स्थित श्री दुर्गा मंदिर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के पांचवें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। कथा व्यास आचार्य पं. होती लाल शर्मा ने प्रवचन देते हुए कहा कि संतों की कथा सुनने से मानव के अहंकार का नाश होता है तथा भक्ति में बल, शांति और तनावमुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार के सचिव अतुल कुमार गर्ग ने बताया कि 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक संगीतमयी कथा का प्रवाह हो रहा है। इस दौरान गुडविल सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा आचार्य श्री को शॉल ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में गुडविल सोसाइटी, आचार्य कुल और श्री कृष्ण कृपा परिवार सहित विभिन्न संस्थाओं के अनेक गणमान्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। अंत में आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कथा को विश्राम दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।