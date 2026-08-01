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Muzaffarnagar News: संतों की कथा श्रवण से शांति की प्राप्ति होती है : आचार्य होती लाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के नुमाइश कैंप स्थित श्री दुर्गा मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा के पांचवे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथाव्यास आचार्य पं. होती लाल शर्मा ने कहा कि संतों की कथा सुनने से अहंकार का नाश होता है और भक्ति में शांति मिलती है। आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चल रहा है।

Muzaffarnagar News: संतों की कथा श्रवण से शांति की प्राप्ति होती है : आचार्य होती लाल

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। नुमाइश कैंप स्थित श्री दुर्गा मंदिर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के पांचवें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। कथा व्यास आचार्य पं. होती लाल शर्मा ने प्रवचन देते हुए कहा कि संतों की कथा सुनने से मानव के अहंकार का नाश होता है तथा भक्ति में बल, शांति और तनावमुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार के सचिव अतुल कुमार गर्ग ने बताया कि 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक संगीतमयी कथा का प्रवाह हो रहा है। इस दौरान गुडविल सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा आचार्य श्री को शॉल ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया।

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कार्यक्रम में गुडविल सोसाइटी, आचार्य कुल और श्री कृष्ण कृपा परिवार सहित विभिन्न संस्थाओं के अनेक गणमान्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। अंत में आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कथा को विश्राम दिया गया।

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