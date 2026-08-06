Muzaffarnagar News: शिव कांवड़ सेवा संघ के शिविर का चेयरमैन ने किया उद्घाटन

Muzaffarnagar News: शिव कांवड़ सेवा संघ के शिविर का चेयरमैन ने किया उद्घाटन
Muzaffarnagar News: पुरकाजी में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव कांवड़ सेवा संघ द्वारा 30वें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी ने इसका उद्घाटन किया। भंडारे में दिल्ली और बागपत के व्यापारी शिवभक्तों की सेवा कर रहे हैं। चेयरमैन ने इस सेवा को गर्व और प्रेरणा वाला बताया।
Muzaffarnagar News: पुरकाजी। कांवड़ यात्रा के पावन अवसर पर बिजली घर स्थित शिव मंदिर परिसर में शिव कांवड़ सेवा संघ टटीरी वालों द्वारा 30वें विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसका शुभारंभ नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी ने मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर किया। संतनगर बुराड़ी दिल्ली की टीम द्वारा आयोजित इस भंडारे में दिल्ली और बागपत के व्यापारी स्वयं उपस्थित रहकर हज़ारों शिवभक्तों की सेवा कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि भंडारे के संचालन में चेयरमैन पुरकाजी का हमेशा अहम योगदान रहता है। इस अवसर पर चेयरमैन जहीर फारूकी ने कहा कि दूर-दराज से आकर पुरकाजी में कांवड़ियों की निष्काम सेवा करना नगर के लिए अत्यंत गर्व और प्रेरणादायक विषय है।
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