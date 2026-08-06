Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: शिव कांवड़ सेवा संघ के शिविर का चेयरमैन ने किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: पुरकाजी में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव कांवड़ सेवा संघ द्वारा 30वें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी ने इसका उद्घाटन किया। भंडारे में दिल्ली और बागपत के व्यापारी शिवभक्तों की सेवा कर रहे हैं। चेयरमैन ने इस सेवा को गर्व और प्रेरणा वाला बताया।

Muzaffarnagar News: शिव कांवड़ सेवा संघ के शिविर का चेयरमैन ने किया उद्घाटन

Muzaffarnagar News: पुरकाजी। कांवड़ यात्रा के पावन अवसर पर बिजली घर स्थित शिव मंदिर परिसर में शिव कांवड़ सेवा संघ टटीरी वालों द्वारा 30वें विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसका शुभारंभ नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी ने मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर किया। संतनगर बुराड़ी दिल्ली की टीम द्वारा आयोजित इस भंडारे में दिल्ली और बागपत के व्यापारी स्वयं उपस्थित रहकर हज़ारों शिवभक्तों की सेवा कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि भंडारे के संचालन में चेयरमैन पुरकाजी का हमेशा अहम योगदान रहता है। इस अवसर पर चेयरमैन जहीर फारूकी ने कहा कि दूर-दराज से आकर पुरकाजी में कांवड़ियों की निष्काम सेवा करना नगर के लिए अत्यंत गर्व और प्रेरणादायक विषय है।

ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: कांवड़ सेवा शिविरों का भव्य शुभारंभ
ये भी पढ़ें:विश्व हिंदू परिषद का कांवड़ सेवा शिविर शुरू
ये भी पढ़ें:Roorki News: ज्योतिर्लिंग सेवा संघ ने शुरू किया भंडारा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।