Muzaffarnagar News: महाशिवरात्रि पर निसंतान दंपत्तियों को मिला विशेष आशीर्वाद
Muzaffarnagar News: सावन मास की महाशिवरात्रि के अवसर पर सत्संग भवन श्री बालाजी दरबार में कीर्तन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गुरु चंद किरण और गुरु पंकज जिंदल की मौजूदगी में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, और सपा सचिव राकेश शर्मा ने भाग लिया। संतान सुख से वंचित माताओं की गोद भराई भी की गई।
Muzaffarnagar News: चुंगी नंबर दो स्थित सत्संग भवन श्री बालाजी दरबार में सावन मास की महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कीर्तन का आयोजन किया गया। यह धार्मिक कार्यक्रम नई मंडी बालाजी मंदिर के संस्थापक गुरु चंद किरण एवं श्री शिव शक्ति बालाजी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष गुरु पंकज जिंदल के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप और सपा राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा ने शिरकत की। महाशिवरात्रि के इस विशेष अवसर पर दरबार में परंपरा अनुसार बाबा के चरणों से फल प्रसाद देकर उन माताओं-बहनों की गोद भराई की गई, जो संतान सुख से वंचित हैं।
गुरु पंकज जिंदल ने महादेव से सभी के कल्याण की प्रार्थना की। इस दौरान बालाजी उपासक पंडित नितिन शर्मा, सभासद पूनम शर्मा, मनोज वर्मा, विवेक बंसल, स्वाति जिंदल और मनीषा अग्रवाल सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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