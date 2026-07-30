Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: प्रजापति समाज दुनिया का पहला वैज्ञानिक, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया: मोहन प्रजापति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: टाउन हॉल में भारतीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम में हवन-पूजन और पुष्पार्चन हुआ। मोर्चा के अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने प्रजापति समाज की वैज्ञानिक उपलब्धियों की प्रशंसा की और युवाओं को शिक्षा, नशामुक्ति और संस्कारों पर जोर देने की अपील की।

Muzaffarnagar News: प्रजापति समाज दुनिया का पहला वैज्ञानिक, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया: मोहन प्रजापति

Muzaffarnagar News: टाउन हॉल स्थित भारतीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यालय पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन-पूजन और महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर पुष्पार्चन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने समाज को राष्ट्रभक्त, स्वाभिमानी और मेहनती बताया। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज दुनिया का पहला वैज्ञानिक है, जिसने मिट्टी के बर्तन बनाकर दुनिया को रहने और खाने-पीने की कला सिखाई। उन्होंने युवाओं से शिक्षा अपनाने, नशे से दूर रहने और बच्चों को अच्छे संस्कार देने की अपील की। इस अवसर पर प्रभारी इंद्रमल प्रजापति, रामनिवास प्रजापति एडवोकेट, राकेश वालिया, बिट्टू प्रजापति और सुखपाल कश्यप सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे

ये भी पढ़ें:Moradabad News: दक्ष प्रजापति कर्म, संस्कृति और संगठन के प्रतीक
ये भी पढ़ें:Bijnor News: सपा कार्यालय पर मनाई दक्ष प्रजापति जयंती
ये भी पढ़ें:Amroha News: धूमधाम संग निकली महाराजा दक्ष प्रजापति की शोभायात्रा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।