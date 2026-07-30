Muzaffarnagar News: प्रजापति समाज दुनिया का पहला वैज्ञानिक, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया: मोहन प्रजापति
Muzaffarnagar News: टाउन हॉल में भारतीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम में हवन-पूजन और पुष्पार्चन हुआ। मोर्चा के अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने प्रजापति समाज की वैज्ञानिक उपलब्धियों की प्रशंसा की और युवाओं को शिक्षा, नशामुक्ति और संस्कारों पर जोर देने की अपील की।
Muzaffarnagar News: टाउन हॉल स्थित भारतीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यालय पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन-पूजन और महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर पुष्पार्चन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने समाज को राष्ट्रभक्त, स्वाभिमानी और मेहनती बताया। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज दुनिया का पहला वैज्ञानिक है, जिसने मिट्टी के बर्तन बनाकर दुनिया को रहने और खाने-पीने की कला सिखाई। उन्होंने युवाओं से शिक्षा अपनाने, नशे से दूर रहने और बच्चों को अच्छे संस्कार देने की अपील की। इस अवसर पर प्रभारी इंद्रमल प्रजापति, रामनिवास प्रजापति एडवोकेट, राकेश वालिया, बिट्टू प्रजापति और सुखपाल कश्यप सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे
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